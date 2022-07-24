انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

المستقلة/- انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار صباح امس السبت 148550 دينارا عراقيا لكل 100 دولار أمريكي.

أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا عن ما سجلته الاسعار ليوم الخميس الماضي، حيث بلغ سعر البيع 148700 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148600 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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