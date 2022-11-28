انخفاض طفيف بأسعار النفط بسبب مخاوف بشأن الطلب

المستقلة /- هبطت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين للبرميل يوم الاثنين، مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى في 11 شهرًا، حيث أثارت الاحتجاجات في الصين، أكبر مستورد لكبح جماح فيروس كورونا، مخاوف بشأن الطلب.

ونزل خام برنت 2.23 دولار أو 2.67 بالمئة ليتداول عند 81.40 دولار للبرميل في الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى 81.16 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير/ كانون الثاني.

وانخفض ايضاً خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.11 دولار أو 2.77٪ إلى 74.07 دولاراً للبرميل، وانخفض إلى 73.82 دولارًا في وقت سابق – وهو أدنى مستوى منذ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

والتزمت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بسياسة الرئيس شي جين بينغ الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، حتى في الوقت الذي رفعت فيه الكثير من دول العالم معظم القيود.

واشتبك المئات من المتظاهرين والشرطة في شنغهاي ليلة الأحد حيث اندلعت الاحتجاجات على قيود الصين الصارمة بشأن فيروس كورونا لليوم الثالث وانتشرت إلى عدة مدن في أعقاب حريق مميت في أقصى غرب البلاد مما أثار مخاوف الطلب على النفط من أكبر مستهلك بالعالم.

ورأى بعض المحللين في حال اذا “ما لم توافق أوبك + على خفض إضافي لحصة الإنتاج أو تحركات الولايات المتحدة لإعادة تحميل احتياطياتها البترولية الاستراتيجية ، فقد تتجه أسعار النفط إلى مزيد من الانخفاض”.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+ ، في 4 ديسمبر/ كانون الاول، بعد ان وافقت في أكتوبر/ تشرين الأول، وافقت أوبك+ على خفض هدف إنتاجها بمقدار 2 مليون برميل يوميًا حتى عام 2023.

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