انخفاض سعر صرف الليرة التركية لتتجاوز مستويات الـ15.21 ليرة / دولار

الليرة التركية مقابل الدولار

المستقلة /- هبطت العملة التركية خلال تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى تاريخي جديد، وذلك بعد أن وصل سعر صرفها إلى 15.21 ليرة للدولار.

وبحلول الساعة 09:38 بتوقيت موسكو، جرى تداول العملة التركية عند مستوى 15.07 ليرة للدولار، وقبل ذلك بلغت العملة مستوى 15.21 ليرة للدولار، والذي يعد مستوى تاريخيا متدنيا.

ويأتي التراجع في ظل توقعات بأن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه اليوم الخميس، على الرغم من زيادة حادة في التضخم في البلاد.

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