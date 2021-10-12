انخفاض سعر صرف الليرة التركية بشكل مدوي امام الدولار

سعر صرف الدولار يرتفع من جديد ويطيح بالليرة التركية

المستقلة .. شهدت الليرة التركية اليوم الثلاثاء انخفاضاً مدوياً جديداً امام الدولار الامريكي حيث تخطت حاجزاً ليكون واحدا من اسوء الفترات التي تمر بها الليرة التركية.

حيث سجلت الليرة التركية اليوم سعر صرف بلغ 9.01 لكل واحد دولار امريكي اي ما يعادل 901 ليرة لكل مائة دولار وهو ما يعتبر اكثر انخفاض تشهده الليرة التركية منذ فترة.

يذكر ان الليرة التركية تعيش فترة سيئة جداً خصوصاً مع طلب الرئيس التركي طيب رجب اردوغان تقليل نسبة الفائدة من قِبل البنك المركزي التركي وهو ما جعل العديد من المستثمرين يغيرون تفكيرهم بالاستثمار اكثر في مختلف القطاعات.

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