انخفاض جديد في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم

انخفاض جديد في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم

المستقلة/- انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 150100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 150000 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.