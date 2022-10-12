انخفاض جديد في اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاربعاء

انخفاض جديد في اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاربعاء

المستقلة/- انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.800 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.700 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.