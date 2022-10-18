انخفاض جديد في اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء

المستقلة /- شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

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