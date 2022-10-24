انخفاض جديد في أسعار النفط بعد أصدرت الصين بيانات تجارية

المستقلة/- تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن أصدرت الصين بيانات تجارية وأظهرت أن الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم ظل ضعيفا في سبتمبر / أيلول حيث أدت السياسة الصارمة المتعلقة بكوفيد -19 وقيود تصدير الوقود إلى خفض الاستهلاك.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت في تسوية ديسمبر 40 سنتًا ، أو 0.4٪ ، إلى 93.10 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:40 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 2٪ الأسبوع الماضي. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 84.66 دولارًا للبرميل ، بانخفاض 39 سنتًا ، أو 0.5٪.

وأظهرت بيانات جمركية يوم الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام في سبتمبر بلغت 9.79 مليون برميل يوميًا، على الرغم من ارتفاعها عن أغسطس آب ، كانت أقل بنسبة 2٪ عن الكمية التي تم جلبها في العام السابق ، حيث قلصت المصافي المستقلة الإنتاجية وسط هوامش ربح ضعيفة وتراجع في الطلب.

وارتفع خام برنت الأسبوع الماضي على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بيع 15 مليون برميل متبقية من النفط من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الأمريكية. البيع جزء من إطلاق قياسي بلغ 180 مليون برميل بدأ في مايو. وأضاف بايدن أن هدفه سيكون تجديد المخزونات عندما يبلغ الخام الأمريكي نحو 70 دولارا للبرميل.

وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقرير يوم الجمعة، إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت الأسبوع الماضي حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي حيث شجعت أسعار النفط المرتفعة نسبيا الشركات على حفر المزيد.