انخفاض الضغط.. نصائح طبية هامة لعلاجه دون عناء

المستقلة /- إن انخفاض الضغط يعد من أبرز المشاكل الصحية التي تصيب البشر.
حيث يترافق مع فقدان للوعي واضطراب تنفسي .
فانخفاضه بشكل مفاجئة ليلاً يصيب المريض بالهلع . مما قد يحدث به .

يمكن أن يساعدك تناول أنواع معينة من الطعام في رفع ضغط الدم. لذا، حاولي أن تستهلكي التالي:

1- السوائل:

يقلل الجفاف من حجم الدم، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. فالبقاء رطبة مهم بشكل خاص عند ممارسة الرياضة.

2- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين B 12:

يمكن أن يؤدي النقص الشديد في فيتامين B 12 إلى نوع معين من فقر الدم، مما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم والإرهاق.
تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من B 12 البيض والحبوب المدعمة واللحوم الحيوانية والخميرة الغذائية. تعرفي أيضًا الى تأثير نقص فيتامين B 12 على الدورة الشهرية.
3- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك:

يمكن أن يساهم القليل جدًا من حمض الفوليك في الإصابة بفقر الدم. تشمل الأمثلة على الأطعمة الغنية بحمض الفوليك الهليون والفول والعدس والحمضيات والخضراوات الورقية والبيض والكبد.

4- الملح:

يمكن للأطعمة المالحة أن ترفع ضغط الدم. جربي تناول الحساء المعلب والسمك المدخن والجبن والمخللات والزيتون والمكسرات.

5- الكافيين:

قد تؤدي القهوة والشاي المحتوي على الكافيين إلى ارتفاع ضغط الدم موقتًا عن طريق تحفيز نظام القلب والأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب.

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