انخفاض الضغط.. نصائح طبية هامة لعلاجه دون عناء
المستقلة /- إن انخفاض الضغط يعد من أبرز المشاكل الصحية التي تصيب البشر.
حيث يترافق مع فقدان للوعي واضطراب تنفسي .
فانخفاضه بشكل مفاجئة ليلاً يصيب المريض بالهلع . مما قد يحدث به .
يمكن أن يساعدك تناول أنواع معينة من الطعام في رفع ضغط الدم. لذا، حاولي أن تستهلكي التالي:
1- السوائل:
يقلل الجفاف من حجم الدم، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. فالبقاء رطبة مهم بشكل خاص عند ممارسة الرياضة.
2- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين B 12:
يمكن أن يؤدي النقص الشديد في فيتامين B 12 إلى نوع معين من فقر الدم، مما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم والإرهاق.
تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من B 12 البيض والحبوب المدعمة واللحوم الحيوانية والخميرة الغذائية. تعرفي أيضًا الى تأثير نقص فيتامين B 12 على الدورة الشهرية.
3- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك:
يمكن أن يساهم القليل جدًا من حمض الفوليك في الإصابة بفقر الدم. تشمل الأمثلة على الأطعمة الغنية بحمض الفوليك الهليون والفول والعدس والحمضيات والخضراوات الورقية والبيض والكبد.
4- الملح:
يمكن للأطعمة المالحة أن ترفع ضغط الدم. جربي تناول الحساء المعلب والسمك المدخن والجبن والمخللات والزيتون والمكسرات.
5- الكافيين:
قد تؤدي القهوة والشاي المحتوي على الكافيين إلى ارتفاع ضغط الدم موقتًا عن طريق تحفيز نظام القلب والأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب.
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