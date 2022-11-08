انخفاض اسعار النفط مع مخاوف الركود والتزام الصين بسياسة عدم انتشار كورونا

المستقلة /- انخفضت أسعار النفط قليلا يوم الثلاثاء، مع مخاوف الركود والتزام الصين بسياسة عدم انتشار فيروس كورونا بالرغم من قلة المعروض.

وانخفض خام برنت 22 سنتا إلى 97.69 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:55 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا إلى 91.51 دولار للبرميل.

وسجل كلا من الخامين أعلى مستوى لهما منذ أغسطس آب يوم الاثنين وسط تقارير تفيد بأن القادة في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم ، يفكرون في الخروج من قيود البلاد الصارمة بشأن فيروس كورونا.

ومع ذلك، أكد مسؤولو الصحة الصينيون خلال عطلة نهاية الأسبوع التزام الصين بسياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، كما أظهرت البيانات الأخيرة تقلص صادرات وواردات البلاد بشكل غير متوقع في أكتوبر تشرين الاول.

ومع هذا فان أسعار النفط تدعم توقعات شح الإمدادات حيث سيبدأ الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات روسيا الخام المنقولة بحرا في الخامس من ديسمبر كانون الأول بينما تعمل المصافي في جميع أنحاء العالم على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب القوي على الديزل.