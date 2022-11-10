انخفاض اسعار النفط مع تنامي مخاوف الصين من فيروس كورونا

المستقلة/- تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الخميس، بفعل مخاوف القيود الجديدة لفيروس كورونا في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، ستؤثر على الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات إلى 92.62 دولاراً للبرميل في الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات إلى 85.77 دولاراً للبرميل.

وانخفضت أسعار برنت أكثر من 6٪ حتى الآن هذا الأسبوع ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7٪.

وأبلغ مركز التصنيع في مدينة صينية، التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، يوم الخميس عن أكثر من 2000 حالة جديدة، وهو اليوم الثالث فوق هذا المستوى، في أسوأ انتشار للمدينة حتى الآن.

من جهة اخرى قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي ، مما رفع المخزونات إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو / تموز 2021.

ومع ذلك، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 900 ألف برميل إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 500 ألف برميل.

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