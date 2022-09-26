انخفاض اسعار النفط متأثرا بارتفاع الدور وقلة الطلب على الوقود

المستقلة /- انخفضت أسعار النفط بعد ارتفاعها في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي والمخاوف من أن تؤدي زيادات حادة في أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى ركود وتضر بالطلب على الوقود.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في 20 عاما يوم الاثنين ، متوجًا مكاسب أسعار النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتًا ، أو ما يعادل 0.62٪ ، إلى 85.62 دولارًا للبرميل الساعة 04:16 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا ، أو 0.57٪ ، عند 78.29 دولارًا للبرميل، وانخفض كلا العقدين بنحو 5٪ يوم الجمعة.

وقال محللون إن النفط الخام يجب أن يجد بعض الدعم مع تعزيز روسيا لقواتها للحرب على أوكرانيا ومن المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر كانون الأول.

ومع انخفاض الأسعار، سيتحول الاهتمام إلى ما قد تفعله منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا ، ويطلق عليهم مجتمع أوبك + ، عندما يجتمعون في الخامس من أكتوبر / تشرين الأول ، بعد الاتفاق على خفض الإنتاج بشكل متواضع في اجتماعهم الأخير.

وقال وزير النفط النيجيري ، تيميبر سيلفا في تصريحات إن أوبك ستدرس تخفيضات الإنتاج لأن الأسعار الحالية تضر بميزانيات بعض الأعضاء.

ولكن بالنظر إلى أن أوبك+ تنتج أقل بكثير من إنتاجها المستهدف ، فمن غير المرجح أن يكون لأي خفض مُعلن تأثير كبير، إن وجد ، على العرض الفعلي.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أوبك + تراجعت عن هدفها للإنتاج بمقدار 3.58 مليون برميل يوميًا في أغسطس آب ، وهو نقص أكبر مقارنة بالشهر السابق.