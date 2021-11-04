انخفاض اسعار النفط بعد تحديد موعد لاستئناف المفاوضات مع ايران

المستقلة /-واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الخميس، بعد أن اتفقت إيران والقوى العالمية على استئناف المحادثات النووية هذا الشهر والتي قد تؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، مما سيزيد العرض النفطي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لليوم الثالث إلى 80.03 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش، منخفضًا 83 سنتًا أو 1.03٪.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير للجلسة الثانية إلى 81.41 دولارًا للبرميل ، منخفضة 58 سنتًا أو 0.71٪.

وسجل كلا الخامين القياسيين يوم أمس الأربعاء أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس/ اب ، مع إغلاق خام برنت عند أدنى مستوياته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الاول وغرب تكساس الوسيط منذ 13 أكتوبر، بعد أن أظهرت بيانات المخزون الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الأسبوع الماضي.

وقال فيفيك دار محلل السلع في بنك كومنولث في مذكرة “تراجع أسعار النفط خلال الليل يرجع جزئيا على الأرجح إلى ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية.”

واضاف “كان الدافع الأكثر هيمنة لانخفاض أسعار النفط إعلان إيران أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي”.

وستبدأ طهران والقوى الست محادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في 29 نوفمبر تشرين الثاني، وطالبت إيران الولايات المتحدة بإزالة العقوبات التي كانت تقيد صادراتها النفطية.

وفي وقت لاحق اليوم الخميس، ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة تعرف باسم أوبك +، ومن المتوقع أن تعيد المجموعة التأكيد على خططها للحفاظ على ثبات زيادة العرض الشهري على الرغم من الدعوات للتعجيل.

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