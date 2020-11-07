انخفاض اسعار السمك بعد ضخ كميات باسعار مدعومة

المستقلة / – شهدت الاسواق المحلية انخفاضا ملحوظا في اسعار الاسماك بعد ان بادرت إدارة مشروع تابع للعتبة الحسينية في محافظة كربلاء، بضخ مئات الاطنان من اسماك حقولها.

مدير اعلام العتبة علي شبر الحسيني ذكر بتصريح للصحيفة لـ”الصباح” تابعته المستقلة ، ان الاجراء يهدف الى توفير الاسماك بأسعار مناسبة للمواطنين، اذ تباع في أسواق الجملة بين 2250 الى 2500 دينار للكيلوغرام الواحد، مؤكدا اسهام عملية الضخ بشكل كبير في انخفاض اسعارها لتصل في أسواق المفرد الى ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف و500 دينار للكيلوغرام الواحد، بعد ان وصلت سابقا الى ستة آلاف دينار للكيلوغرام الواحد.

وبين ان المشروع الذي نفذ على مساحة 500 دونم ستتم زيادته الى 1000 دونم خلال الاشهر المقبلة لجعله من المشاريع الاستثمارية والستراتيجية التي تسهم بدعم الاقتصاد الوطني وسد حاجة السوق والحفاظ على القيمة الشرائية للأسماك العراقية والسيطرة على الاسعار والحد من الاستيراد الذي يرهق الاقتصاد العراقي.

واشار الحسيني الى ان هناك عشر بحيرات كبيرة لإنتاج الاسماك لأنواع (الكارب) و(السمتي) و(السلفر) و(الكراص)، منوها بان المشروع ولغرض تقليل التكاليف وزيادة الانتاج، فقد انشأ مفقسا لأصبعيات الاسماك ينتج يوميا بحدود مليوني أصبعية، مؤكدا اسهام ذلك وبشكل فاعل في توفير الاسماك بشكل مستمر للأسواق المحلية.