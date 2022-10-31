انخفاض اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاثنين

انخفاض اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاثنين

المستقلة /- انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 146100 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار يوم امس الاحد 146450 دينار.

أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 146100 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 146000 دينار.