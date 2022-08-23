انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

المستقلة /- انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وإقليم كوردستان.

إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، مبينا أن الأسعار ليوم امس الاثنين كانت قد سجلت 148050 دينار مقابل 100 دولار.

أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 147900 دينار لكل 100 دولار.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

التخطيط تكشف عن اجراءات للحد من تداعيات الفقر في العراق

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع معدلات الحرارة في البلاد خلال الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

النزاهة : استقدام بحق مسؤولين في الشركة العامة لتجارة السيارات بالعراق

اخر الاخبار

موتورولا تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد

اخر الاخبار

باحثين : دواء لعلاج الملاريا فعال في معالجة السرطان

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط مع تجدد المخاوف من شح المعروض

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع معدلات الحرارة في البلاد خلال الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

موتورولا تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد

اخر الاخبار

باحثين : دواء لعلاج الملاريا فعال في معالجة السرطان

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط مع تجدد المخاوف من شح المعروض

اخر الاخبار

اكتشاف علاج جديد  قد يوقف تقدم السرطان لدى المصابين

اخبار العراق

قريبا سيارة أكسيد الفاخرة في سوق العراق

اخبار العراق

قريبا سيارة أكسيد الفاخرة في سوق العراق

اخبار العراق

حفل توقيع كتاب للأطفال في ميسان تم اهداءه لاطفال فلسطين

اخر الاخبار

روسيا تتهم أوكرانيا بقتل ابنة مفكر روسي مقرب من بوتين

اخبار العراق

في ذكرى ١٠٠ يوم لاستشهاد الصحفية شيرين ابو عاقلة

اخبار العراق

الاطار : حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة

اخر الاخبار

العراق يحتل المرتبة 62 عالميا من حيث متوسط صافي الراتب الشهري

اخر الاخبار

ايران تكشف عن آخر التطورات في المفاوضات النووية غير المباشرة مع امريكا

اخبار السعودية

ايران تؤكد: الحوار مع السعودية لا علاقة له بالمفاوضات النووية بفيينا

اخر الاخبار

صحيفة : انخفاض البن في البرازيل سيتسبب في ارتفاع حاد في الأسعار

اخبار العراق

النزاهة تضبط تلاعب واختلاس في أحد المصارف الحكومية