انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الاثنين

انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الاثنين

المستقلة/- انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.400 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.300 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.