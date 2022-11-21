انخفاض أسعار خام البصرة نحو 2% مع انخفاض اسعار النفط عالميا

المستقلة/- انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي، يوم الاثنين، نحو 2%، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 1.54دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.78 % ليصل الى 84.97 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 1.54 دولارا وبنسبة تغيير بلغت 1.90 % ليصل الى 79.32 دولارا.

وشهدت اسعار النفط العالمية انخفاضا مع ضعف الطلب الصيني ثاني اكبر مستهلك للنفط بالعالم مع توقعات بركود اقتصادي في اوربا وامريكا.

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