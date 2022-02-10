انخفاض أسعار النفط رغم تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة

المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الخميس، بفعل انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، فيما ينتظر المستثمرون نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تضيف إمدادات الخام بسرعة إلى الأسواق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2 سنتا، إلى 91.57 دولار للبرميل في الساعة 04:59 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.71 دولار للبرميل بارتفاع 5 سنتات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 شباط، لتنخفض إلى 410.4 مليون برميل – أدنى مستوياتها للمخزونات التجارية منذ أكتوبر 2018.

فيما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة؛ أن المعروض من المنتجات الأمريكية بلغ ذروته عند 21.9 مليون برميل يوميًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية بسبب النشاط الاقتصادي القوي على مستوى البلاد.

ومع ذلك، يراقب المستثمرون عن كثب نتائج المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران والتي قد يرفع الاتفاق العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني ويخفف شح الإمدادات العالمية.

وضغط البيت الأبيض علنًا على إيران يوم الأربعاء لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 سريعًا، قائلاً إنه سيكون من المستحيل العودة إلى الاتفاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع.

ويرى محللون ان أي اتفاق سريع سيضع على الأرجح مزيدا من الضغوط النزولية على الأسعار لأنه سيساعد في تخفيف بعض المخاوف بشأن نقص طاقة أوبك الفائضة.

 

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