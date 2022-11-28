انخفاض أسعار الذهب عالمياً بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي

المستقلة/- تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي بفعل طلب الملاذ الآمن الذي أثارته الاحتجاجات في عدة مدن صينية على القيود الصارمة التي تفرضها البلاد على فيروس كورونا.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1749.00 دولارًا للأوقية اعتبارًا من 03:14 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1749.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4٪ ، مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

واشتبك المئات من المتظاهرين والشرطة في شنغهاي ليلة الأحد حيث اندلعت الاحتجاجات على قيود الصين الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا لليوم الثالث وانتشرت إلى عدة مدن في أعقاب حريق مميت في أقصى غرب البلاد.

وبالنسبة للمعادن الاخرى تراجعت الفضة 1.8 بالمئة إلى 21.21 دولارًا ، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 978.00 دولارًا ، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1846.94 دولارًا.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يحذّر من هجمات روسية جديدة

اخر الاخبار

انخفاض طفيف بأسعار النفط بسبب مخاوف بشأن الطلب

اخر الاخبار

سامسونغ تكشف رسميا عن مواصفات هاتفها الجديد Galaxy A34

اخر الاخبار

دراسة تتحدى الاعتقادات السابقة بشأن قدرة الكوليسترول “الجيد” على التنبؤ…

اخبار العراق

واشنطن لدعم المجتمع المدني في العراق بـ 25 مليون دولار

اخر الاخبار

ألمانيا تتعادل مع إسبانيا في الجولة الثانية من مونديال قطر 2022

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يحذّر من هجمات روسية جديدة

اخر الاخبار

انخفاض طفيف بأسعار النفط بسبب مخاوف بشأن الطلب

اخر الاخبار

دراسة تتحدى الاعتقادات السابقة بشأن قدرة الكوليسترول “الجيد” على التنبؤ بصحة القلب

اخبار العراق

واشنطن لدعم المجتمع المدني في العراق بـ 25 مليون دولار

اخر الاخبار

ألمانيا تتعادل مع إسبانيا في الجولة الثانية من مونديال قطر 2022

رياضية

كأس العالم 2022 .. كرواتيا تتصدر المجموعة برباعية في مرمى كندا

اخر الاخبار

ناشطات يقصرن من شعرهن في مسيرة بلندن دعما لنساء إيران

اخر الاخبار

ناشطات يقصرن من شعرهن في مسيرة بلندن دعما لنساء إيران

اخبار العراق

جابرو تبحث انضمام العراق إلى المنظمة الدولية للهجرة

اخبار العراق

مركز علاج الأورام في ميسان يستقبل 970 مراجعا خلال شهر

اخبار العراق

بادية علي الغربي تشهد كميات كبيرة من السيول

اخبار العراق

استخبارات الداخلية تقبض على 16 متهما بجرائم تجارة المخدرات والاثار والعملات المزيفة

اخر الاخبار

كأس العالم 2022.. المغرب تنتصر على بلجيكا بهدفين دون رد وتتصدر المجموعة

اخر الاخبار

إثارة المونديال مستمرة.. كوستاريكا تُشعل المجموعة بفوز مفاجيء على اليابان

اخر الاخبار

ارتجاج الدماغ يحدث في 3مباريات..ماهو ارتجاج الدماغ؟ وكيفية التعامل معه؟

اخر الاخبار

القضاء العراقي يؤكد بذل أقصى الجهود في مكافحة جرائم المخدرات

اخر الاخبار

المالية تطلق رواتب جهاز الأمن الوطني لشهر تشرين الثاني