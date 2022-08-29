انخفاض أسعار الذهب بعد ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية

المستقلة /- انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد ارتفاع مؤشر الدولار القوي وعوائد السندات الأمريكية.

وتراجع سعر الذهب عند مستويات 1,737 دولار للأوقية بالعقود الفورية في الساعة 06.11 بتوقيت غرينتش.

وسجل مؤشر الدولار مستوى 108.925، وظل اليورو دون مستوى التكافؤ، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لتسجل عوائد سندات أجل عامين 3.3 بينما تسجل سندات أجل 10 أعوام 3%.

ويؤدي ارتفاع الدولار وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة 2% الى 18.36 دولاراً للاونصة وتراجع البلاتين 1.42% الى 840.35 دولاراً وتراجع البلاديوم 0.66% الى 2.118 دولاران .