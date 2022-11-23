انخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واستقرارها في اربيل

المستقلة/- انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار ليوم امس الثلاثاء 148900 دينار عراقي مقابل 100دولار.

أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة شهد استقرارا حيث بلغ سعر البيع 148950 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148850 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

عالية نصيف : شمول كافة المحاضرين بجميع مديريات التربية في بغداد بقرار 130 بالتساوي

اخر الاخبار

المرور العامة يعلن عن عزمها فتح 3 مواقع جديدة لتسجيل المركبات

اخر الاخبار

وزير التخطيط يبحث مع محافظ بغداد واقع مشاريع المحافظة واليات الاسراع في انجازها

اخر الاخبار

المالكي : تمرير القوانين المهمة في البرلمان ستكون بعد حسم رئاسة اللجان النيابية

اخر الاخبار

تقرير : واتس آب يستعد لطرح ميزة جديدة للمكالمات على نسخة سطح المكتب

اخر الاخبار

ملاك مانشستر يونايتد يعلنون بيع النادي رسميا

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

عالية نصيف : شمول كافة المحاضرين بجميع مديريات التربية في بغداد بقرار 130 بالتساوي

اخر الاخبار

وزير التخطيط يبحث مع محافظ بغداد واقع مشاريع المحافظة واليات الاسراع في انجازها

اخر الاخبار

تقرير : واتس آب يستعد لطرح ميزة جديدة للمكالمات على نسخة سطح المكتب

اخر الاخبار

ملاك مانشستر يونايتد يعلنون بيع النادي رسميا

اخر الاخبار

انخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واستقرارها في اربيل

اخر الاخبار

المنتخب المغربي يبحث عن ثلاثة نقاط في أول مشواره أمام كرواتيه

اخر الاخبار

رئيس مجلس الوزراء السوداني يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية

اخر الاخبار

رئيس مجلس الوزراء السوداني يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية

اخر الاخبار

بريطانيا: للقاح المضادّ لجدري القردة فعّال بنسبة 78 في المئة

اخر الاخبار

شاكوش يكشف عن سبب اختياره من قبل “فيفا” للغناء ضمن فعاليات كأس العالم2022

اخر الاخبار

استقرار أسعار النفط مع انتظار التجار عن خطة الحد الأقصى لسعر الخام الروسي

اخر الاخبار

كأس العالم 2022 … مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة المفتوحة

اخر الاخبار

ليفاندوفسكي يوجه رسالة اعتذار لجماهير منتخب بلاده

اخر الاخبار

جينيسيس G90 تحصد لقب “موتور تريند” لأفضل سيارة لعام 2023

اخر الاخبار

وفاة الفنان اللبناني روميو لحود

اخر الاخبار

المجلس العالمي للتسامح في مؤتمر اليوبيل المئوي لاتحاد أوروبا

اخبار العراق

ايران تعاود قصف المعارضين لها في كردستان العراق