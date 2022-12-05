انخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد واربيل .. اليوم الاثنين

المستقلة/- انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل .

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 149650 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 149300 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 149200 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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