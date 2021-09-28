انجي خوري تفضح علاقتها بوائل كفوري

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا اخبار ارتباط العارضة السورية انجي خوري من الفنان اللبناني وائل كفوري.

وفي التفاصيل تصدرت إحدى الصفحات التي تعني بأخبار المشاهير عبر تطبيق الانستجرام صورة لـلعارضة إنجي خوري مفبركة مع صورة لـ أحمد شحادة، معلنةً عن قرب زواجهما.

وقالت وسائل اعلامية عبر حسابها على الاتستجرام ” قريبا بتدخل القفص الذهبي ..(( من مصادر موثوقة )) .. اسمه أحمد شحادة ..خبير في السوشل ميديا”

من جهة أخرى ، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور العارضة انجي خوري برفقة الفنان اللبناني وائل كفوري قبل عدة سنوات في إحدى حفلاته ، وتصدرت الصورة محركات البحث تزامنا مع اعلان خبر قرب ارتباط انجي خوري.

الجدير بالذكر ان العارضة السورية انجي خوري ، من مواليد عام 1997 بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2018 بعد هجومها الحاد على الفنانة اللبنانية قمر والفنان آدم واتهامنهم بإختطافها.

يتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أكثر من 1 مليون متابع ، بسبب جرأتها في طرح محتواها وإطلالاتها الصادمة في بعض الأوقات.

 

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