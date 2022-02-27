انجلينا جولي.. تركيزي حالياً مع الشعب الأوكراني

المستقلة /-أعربت النجمة العالمية انجلينا جولي، عن قلقها الشديد ما يحدث في أوكرانيا ودخولها في الصراع مع روسيا في الأيام الأخيرة.

وقالت أنجلينا جولي، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام : “تركيزي مع زملائي في مفوضية اللاجئين لضمان عمل كل شيء ممكن لضمان توفير الحماية الأساسية وحقوق الإنسان للنازحين واللاجئين في المنطقة تابعنا بالفعل تقارير عن وقوع إصابات وعن فرار أشخاص من منازلهم بحثاً عن الأمان وأصلي للشعب الأوكراني”.

وقامت انجلينا جولي، بنشر البيان الخاص بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جاء فيه “نحن قلقون للغاية بشأن الوضع سريع التدهور والعملية العسكرية المستمرة في أوكرانيا”

 

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