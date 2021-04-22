المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت وزارة التربية ، اليوم الخميس ، عن انجاز بناء خمس مدارس جديدة في ذي قار ، وفق مواصفات فنية وعمرانية حديثة .

وقال بيان اوردته وزارة التربية ان ” المدارس الجديدة تضاف الى سلسلة انجازات الوزارة المتحققة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة “.

واشار الى ان ” الوزارة اكدت التزامها التام بتنفيذ توجهات رئيس الحكومة باعطاء اولوية خاصة الى الابنية المدرسية “.

ونوه الى ان ” المدارس بنيت وفق تصاميم عمرانية حديثة ، وان وزارة التربية بالتعاون من الحكومة المحلية في ذي قار نجحت في خطتها بتنفيذ الابنية المدرسية لسد النقص الحاصل ، وفك الاختناق في الصفوف والدوام المزدوج الذي اثر بدوره على عملية الفهم والادراك للمناهج الدراسية لدى الطالب ” .