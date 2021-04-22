انجاز بناء خمس مدارس جديدة في ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت وزارة التربية ، اليوم الخميس ، عن انجاز بناء خمس مدارس جديدة في ذي قار ، وفق مواصفات فنية وعمرانية حديثة .

وقال بيان اوردته وزارة التربية ان ” المدارس الجديدة تضاف الى سلسلة انجازات الوزارة المتحققة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة “.

واشار الى ان ” الوزارة اكدت التزامها التام بتنفيذ توجهات رئيس الحكومة باعطاء اولوية خاصة الى الابنية المدرسية “.

ونوه الى ان ” المدارس بنيت وفق تصاميم عمرانية حديثة ، وان وزارة التربية بالتعاون من الحكومة المحلية في ذي قار  نجحت في خطتها بتنفيذ الابنية المدرسية لسد النقص الحاصل ، وفك الاختناق في الصفوف والدوام المزدوج الذي اثر بدوره على عملية الفهم والادراك للمناهج الدراسية لدى الطالب ” .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

انجاز بناء خمس مدارس جديدة في ذي قار

اخبار مصر

 السيسى يوجه بتقديم كافة المساعدات لدعم الليبيين بجميع المجالات

اخر الاخبار

حكومة دبي تكشف حقيقة إصدار تصاريح لمزاولة نشاط المقامرة

اخر الاخبار

الملك سلمان يؤكد رفع مستوى التعاون الدولي الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي

اخبار الاردن

بتوجيه الملك ..نيابة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 16 متهما في قضية الفتنة

اخر الاخبار

ليبيا والسودان والنيجر يصدرون بيانا بشأن الأوضاع في تشاد

اخر الاخبار

ملك الأردن يطلب من المسؤولين آلية للإفراج عن المتورطين بقضية الفتنة

اخر الاخبار

ملك الأردن يطلب من المسؤولين آلية للإفراج عن المتورطين بقضية الفتنة

اخر الاخبار

الحريري يكشف عن موعد زيارة البابا للبنان

اخر الاخبار

السيسي يعلق على ذكرى انتصار العاشر من رمضان بهذه الكلمات

اخر الاخبار

الخارجية السورية تصدر بيانا تدعو فيه للتصدي للمحتلين الثلاثة

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذرمن ارتفاع جديد في الحرارة خلال ساعات

اخبار العراق

نائب يكشف عن زيارة مرتقبة لـ مصطفى الكاظمي الى واشنطن

اخبار العراق

هيئة النزاهة تحبط عملية بيع عقار بأوليات مزورة في النجف

اخبار العراق

القوات الأمنية تلقي القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات في ميسان

اخبار العراق

نصيف : على الحكومة إلغاء القروض الخارجية من بينها القرض الهندي والسويدي

اخبار العراق

وفاة النائب عن دولة القانون عدنان الأسدي اثر مضاعفات فيروس كورونا