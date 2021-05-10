انتهاء العملية الجراحية لصحفي أحمد حسن بنجاح

المستقلة /- أكد الكادر الطبي في مستشفى الجملة العصبية، انتهاء العملية الجراحية لمراسل قناة الفرات الفضائية، أحمد حسن بنجاح.

وقالت وكالة “الفرات نيوز”، وتابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “الكادر الطبي التخصصي أعلن الانتهاء من العملية بنجاح وإخراج الاطلاقة من رأسه ليقوم الكادر بعدها بنقل الزميل احمد حسن الى العناية المركزة”.

وتعرض أحمد حسن إلى محاولة اغتيال بثلاث رصاصات، نُقل على إثرها إلى مستشفى الديوانية، وذلك بعد ساعات على اغتيال الناشط إيهاب الوزني في محافظة كربلاء بالطريقة ذاتها.

ووفقاً للشاهد، فقد لاذ الفاعل بالفرار، ونُقل المراسل إلى المستشفى ودخل في حالة غيبوبة نتيجة إصابته بـ 3 رصاصات، إحداها في الرأس.

وغص مستشفى الديوانية بالعشرات من المتظاهرين والناشطين المدنيين الذين هرعوا للإطمئنان على “أحمد حسن”.

وطلب الأطباء في الديوانية نقله إلى بغداد، لعدم توفر الإمكانية للتعامل مع إصابات بهذا المستوى من الخطورة.