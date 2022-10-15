انتشال جثتي شقيقين قضيا غرقاً في ميسان

 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..تمكنت مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم السبت ، من انتشال جثتي شقيقين صبية تتراوح اعمارهم بين 12 و 15 سنة كانا يمارسان السباحة في مياه نهر دجلة قرب جسر الشهداء ضمن قضاء مدينة العمارة .

وأفادت مديرية الشرطة، انه بعد ورود معلومات عن وجود حادث غرق سارعت مفارز قسم الشرطة النهرية الى مكان الحادث لانتشال الجثتين بعد مرور ساعات على غرقهم ، فيما تمت إحالة القضية الى مركز الشرطة المختص لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وأضافت، ان الشرطة النهرية سبق وان وجهت نداءات عدة للعوائل بعدم السماح لابنائها بالسباحة في نهر دجلة ، كونه يشكل خطراً عليهم خاصة الذين لايجيدون السباحة .

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