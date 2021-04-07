انتشار أمني لتأمين دخول البضائع في منفذ عرعر السعودي العراقي

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي ، مساء الاربعاء، عن انتشار القطعات الامنية  في منفذ عرعر السعودي لتأمين دخول البضائع من الجهة الغربية للمحافظة .

وقال الهاشمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إنه “وقائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني  ، زارا منفذ عرعر السعودي للإشراف على جاهزية القوات الامنية  ، وهي تؤدي واجباتها في تأمين دخول البضائع المختلفة  ، إضافة الى تأمين  قوافل الحجاج في موسم الحج “.

وأشار الى إن “القوات الامنية المختلفة الصنوف والحشد الشعبي يعملون على تأمين الطريق بالكامل من مدينة كربلاء  ، مرورا بقضاء النخيب  ، وصولا الى منفذ عرعر  ، مع تعزيز النقاط الأمنية وأبراج المراقبة والكاميرات الحرارية ، فضلا عن عجلات الرابسكان لفحص العجلات  ” .

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