انتحار موظف بعد خصم 4 أيام من راتبه

المستقلة /- أقدم موظف مصري على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، داخل إحدى الشركات بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، بسبب توبيخ مديره له وخصم 4 أيام من راتبه لدخوله الحمام لفترات طويلة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو لصديقة الموظف المنتحر بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وسردت تفاصيل الواقعة وقالت: إن صديقها كان يقف بجانبها قبل انتحاره بدقائق، وأقدم على الانتحار بسبب معاملة مديره السيئة وتوبيخه المستمر له وخصم عدة أيام من راتبه وهدده بالرفد وكان يمر الضحية بضائقة مالية”.

وعثرت الاجهزة الامنية على جثة موظف يدعى نور، ملقاة علي الأرض وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين مرور الضحية بضائقة مالية وبالتزامن مع توبيخ مديره له قام بالانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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