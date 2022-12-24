انتحار ممثلة هندية أثناء تصوير مسلسل

المستقلة/- أعلنت الشرطة الهندية أن الممثلة تونشا شارما توفيت في موقع تصوير مسلسل تلفزيوني.

ونُقلت شارما في البداية إلى المستشفى، السبت، حيث تم بعد ذلك تأكيد وفاتها، وفقا لوكالة الأنباء الهندية نقلا عن الشرطة.

وأضافت الشرطة أن الشابة البالغة من العمر 20 عاما انتحرت أثناء العمل. ولا يزال التحقيق مستمرا.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الممثلة، عُثر عليها وهي تحاول شنق نفسها في غرفة المكياج الخاصة بها، وأن سبب محاولتها الانتحار لا يزال مجهولا.

وظهرت الفنانة الشابة في العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية وأفلام بوليوود.

وقبل ساعات قليلة من خبر وفاتها، نشرت شارما منشورا على حسابها على موقع إنستغرام.

وأعرب المعجبون والمتابعون في تعليقاتهم عن صدمتهم وحزنهم على الممثلة.