انتحار طبيب سوري بطلق ناري من مسدس حربي

المستقلة /- أقدم طبيب الأسنان السوري / محمد بكري /. على الانتحار. من خلال إطلاق النار على نفسه ضمن منزله لخلافات عائلية.في منطقة جرمانا بريف دمشق.

وبينت زوجة الطبيب أنها سمعت وأولادها أثناء وجودهم بغرفةالجلوس.صوت طلق ناري واحد بعد دخول زوجها لغرفة النوم . على خلفية رغبتها بالطلاق إثر خلافات عائلية.

ووصل الطبيب مفارقاً الحياة إلى مشفى الراضي .إثر إصابته بطلـ.ـق نـ.ــاري نافذ بالرأس من مسدس حـ.ــربي عثر عليه ضمن غرفة نومه على السرير مع مذخـ.ــر يحتوي ثلاث طلقـ.ــات حية كما عثر بجانب السرير على فارغة من نفس العيار .