انتحار جزائري بإلقاء نفسه من مئذنة مسجد يثير الدهشة

المستقلة /- أظهر مقطع فيديو متداول لحظة إقدام شخص على إلقاء نفسه من مئذنة مسجد في مدينة قسنطينة الجزائرية، ما أدى إلى وفاته فورا.

وأشارت صحيفة “النهار” الجزائرية، إلى أن الحادث وقع بمسجد “عمر بن عبد العزيز” الموجود في شارع الإخوة عباس.

وأوضحت أن المتوفى شخص مضطرب نفسيا يقطن على مقربة من المسجد، وقد أقدم على اعتلاء سلالم المئذنة في غفلة من الجميع أثناء صلاة الظهر، قبل أن يلقي بنفسه من علو شاهق داخل باحة المسجد.

ويعتذر موقعنا عن نشر الفيديو احتراما لأهل الضحية، ولما يحتويه من مشاهد قد تصدم بعض القراء.

 

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