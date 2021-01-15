انتاج فيلم يجسد حياة طبيب الغلابة المصري

المستقلة /- يقوم مجموعة من الشباب المصريين بتمثيل فيلم يجسد حياة طبيب الغلابة الراحل، تخليدا لذكراه وما قدمه من خدمة للفقراء.

وتداول أول صور من فيلم طبيب “الغلابة” والذي يجسد شخصية الدكتور الراحل محمد مشالي والشهير بطبيب “الغلابة” في مصر، ويقوم بتمثيله مجموعة من الشباب المصريين.

وأعلن فريق عمل الفيلم، أن انتهاء التصوير سيكون الجمعة المقبلة وسيجري الإعلان عن البرومو في الفترة المقبلة.

ويجسد الفيلم حياة طبيب “الغلابة” بدءا من الطفولة وكيف نشأ حتى التحاقه بكلية الطب ثم العمل في المجال الطبي وقصة كفاحه وحبه لعمل الخير وخدمة الفقراء لسنوات طويلة.

يذكر أن حالة من الحزن الكبير خيمت على المصريين بعد رحيل الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب “الغلابة” في يوليو الماضي، عن عمر ناهز 76 عاما، نظرا للسيرة الطيبة للراحل، الذي وهب نفسه لعلاج الفقراء والمحتاجين.