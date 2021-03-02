انارة زقورة اور لاول مرة في تاريخها استعدادا لزيارة البابا

المستقلة/- حيدر حسين المشرف/..انجز فرع توزيع كهرباء ذي قار ، اعمال ايصال التيار الكهربائي والانارة الى زقورة اور الاثرية لاول مرة في تاريخها في اطار الاستعدادات لاستقبال بابا الفاتيكان .

وذكر بيان اورده الفرع تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الملاكات الهندسية والفنية انجزت اعمال ايصال التيار الكهربائي والانارة الى زقورة اور الاثرية ، كما وجهزت بمولدات ديزل استعدادا لزيارة بابا الفاتيكان “.

ونوه الى ان ” وزير الكهرباء وجه بتخصيص مبالغ مالية ، ومنح الصلاحيات اللازمة لتمويل مستلزمات ايصال التيار الكهربائي والانارة الى مدينة اور من اجل انجاز الاعمال بالوقت المحدد “.