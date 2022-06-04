ام كلثوم تتعرض لإهانات مخجلة وأسرتها تلجأ للقانون

المستقلة /- خلال تصريحات ادلت بها، أعلنت جيهان الدسوقي، حفيدة أخت كوكب الشرق، تفويض المستشار القانوني ياسر قنطوش باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الكاتب والشاعر ناصر دويدار، إثر التصريحات المهينة التي أدلى بها بحق أم كلثوم، لأنه لم يسيء إليها فحسب، بل أساء إلى تاريخها العظيم، حسب وصفها.

وقال المستشار القانوني ياسر قنطوش خلال تصريح صحفي، ان عائلة أم كلثوم اتصلت به بالفعل، وسيبدأ غدا السبت، رفع دعوى قضائية ضد دويدار، متهما إياه بإهانة الأعراض، والاساءة لتاريخ فني عظيم.

وبدورها، اصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بهذا الشأن، أشارت فيه انها تدين أي إهانة لشعراء مصر الذين تجذروا في ضمير كل المصريين والعرب، وغنوا عن حب مصر وأمجادها، وأصبحوا من علامات ثقافتها ونهضتها.

وبعد الضجة التي سببها، وردود الفعل الغاضبة من تصريحاته، اعتذر الشاعر ناصر دويدار عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب، في منشور له على موقع “فيسبوك”، عما بدر منه خلال الأمسية الثقافية التي هاجم فيها سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وقال: “مين أكون أنا عشان أغلط في سيدة الغناء العربي أم كلثوم وأبو الشعراء أحمد رامي أستاذ لأجيال قبل مانتولد”، وأشار ان كلامه فهم خارج سياقه، وازعج المسئولين عن الفن والغناء، واعتذر لأي فنان أسأء إليه في التعبير دون قصد.

وأضاف دويدار: “كيف أسيئ إلى من علمونى الأدب والسمع والوطنية”، موجها كلامه الى من اصطاد في الماء العكر لاهداف شخصية: “من اصطاد في المية لأسباب تخصه هو وأسباب ليس لي علاقه بيها أنت لك سلطة وأنا عندي رب”.

وكان قد تطرق الشاعر ناصر دويدار، بحديثه خلال ندوة ثقافية أقيمت باتحادكوكب الشرق بعبارات أغضبت الكثيرين، حيث قال ان شكل الراحلة كان “ملخبط”، على حد تعبيره، وانها تعاملت مع الشاعر رامي بمنطق خاص، ووصف العلاقة بين الثنائي أنها كانت علاقة ذئب بفريسته، ووصفها بالأنانية، وقال إنها تلاعبت برامي، الذي تعامل معها على طريقة العاشق الولهان، مشيرا انها كانت على علاقة بـ11 رجلا.