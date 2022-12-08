امين بغداد : تنفيذ خطة تشمل المياه والصرف الصحي والإكساء والطرق والجسور

المستقلة /- كشفت أمانة بغداد، الخميس، عن قرب تنفيذ خطة تطويرية بإشرافها لتأهيل قطاعات المياه والصرف الصحي والإكساء والطرق، فضلا عن تشييد عدد من المجسرات في العاصمة.

وقال أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “الخطة تشمل قطاعات المياه والصرف الصحي والإكساء والطرق والجسور”، مشيراً إلى أن “الأمانة بصدد تطوير مداخل مدينة بغداد ضمن حدودها ، وستتم إحالة مشاريعها للتنفيذ خلال وقت قريب”.

وأضـاف كاظم، أن “الخطة ستتضمن إكساء جميع الشوارع التي لم تشمل سابقاً بالحملات، فضلا عن إكساء المحلات المكتملة البنى التحتية بشبكات الماء والصرف الصحي بالكامل”.

وتابع أن “الأمانة مقبلة على إنشاء 6 مجسرات في العاصمة وذلك ضمن خطة فك الاختناقات المرورية التي ستشمل أيضاً توسعة بعض الشوارع، منوهاً بأنها بصدد وضع دراســات وحلول عديدة لمدينة بغداد منها موضوع إقرار المخطط الانمائي الشامل”.

وأشار إلى أن “هناك عملا لتطوير الساحات المهمة في المدينة، وستشهد الأيام القليلة المقبلة افتتاح عدد منها بعد إكمال تطويرها وتأهيل النصب الموجودة فيها”.

وتابع أمين بغداد أن “هناك خططاً جديدة لتكثيف الجهود بشأن رفع النفايات والنظافة في مناطق عديدة كشرق القناة التي تعاني من إهمال طوال الفترات السابقة”.

وبشأن معالجة مياه الصرف الصحي، كشف مدير العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي وفق الصحيفة، عن أن “الأمانة تعتزم تنفيذ 6 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها إلى نهر دجلة بدعم من المنظمات الدولية والشركات اليابانية وفق مذكرات تفاهم مع البنك الدولي، اذ تمت إضافة هذا المشروع ضمن الخطة الستراتيجية للأمانة لكنه لم ينفذ”.

وأردف أن “أهمية المشروع تكمن بانقاذ العاصمة من التلوث البيئي بسبب وجود محطات للصرف الصحي تصب مياهها دون معالجة في مجرى النهر، مشيراً إلى أن طاقة محطات الصرف الصحي في بغداد مصممة لثلاثة ملايين نسمة فقط لكن حالياً أصبحت 8 ملايين نسمة”.

ولفت الربيعي إلى أن “الأمانة ستباشر إكمال المشاريع المتوقفة ضمن الخطة الستراتيجية التي وضعتها بعد اطلاق جزء من التخصيصات المالية من قانون دعم الأمن الغذائي”.

وأوضح أن “المشاريع تشمل مشروع الخط الناقل لمياه الأمطار والصرف الصحي الواقع في الجنوب الغربي من العاصمة، إذ يعد من المشاريع العملاقة ويخدم العديد من مناطق الكرخ وأطرافها بسبب التوسع السكاني الكبير الذي تشهده”.

وتابع الربيعي أن “المشاريع تتضمن أيضاً تنفيذ الجزء الثاني من مشروع الرصافة الستراتيجي العملاق، ويشمل إنشاء خزانات المياه الواقعة في مناطق الحسينية وبوب الشام، وذلك بعد الانتهاء من الجزء الأول لتوصيل المياه إلى أهالي الرصافة”.