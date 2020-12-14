امير سعودي يتدخل بعد السخرية من اسم قرية

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المستقلة /- وجه أمير منطقة الحدود الشمالية في السعودية، الجهات المعنية باتخاذ اللازم تجاه مقطع التهكم والسخرية من اسم إحدى القرى في تلك المنطقة.

وأوضحت إمارة منطقة الحدود الشمالية في بيان صحفي، الأحد، أن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وجه باتخاذ اللازم تجاه المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن التهكم والسخرية من اسم إحدى القرى بالمنطقة، بعبارات غير مسؤولة وخارجة عن حدود الذوق العام والعرف الاجتماعي.

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