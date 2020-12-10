امير الجماعة الاسلامية يحذر المتظاهرين من “الأيادي القذرة”

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المستقلة /… حذر أمير الجماعة الإسلامية الكوردستانية علي بابير المتظاهرين مما سماها بـ”الأيادة القذرة” الساعية للتخريب في الاحتجاجات بمحافظة السليمانية.

وقال بابير في بيان له وتلقته ( المستقلة ) اليوم الخميس ، إن الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كوردستان تأتي نتيجة “سوء” الإدارة على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

وأشار إلى أن من حق الناس الخروج في الاحتجاجات للمطالبة بحقوقهم، مبدياً إدانته ورفضه لإطلاق النار على المتظاهرين.

وحذر بابير انه “يجب على المتظاهرين أن يحذروا من الأيادي القذرة للمخربين التي تسعى لتشويه التظاهرات”.

وأضاف أن “المواقع والدوائر بنيت بأموال الناس والدولة، وهي تبقى للناس والدولة، ولا يجب النظر الى الظالم والمظلوم والخير والشر بعين واحدة والتعامل معهما بشكل متساو”.

ورافقت الاحتجاجات اعمال عنف وتخريب وحرق لمبان حكومية وحزبية سقط على اثرها 8 ضحايا وعشرات الجرحى من المتظاهرين وأفراد الأمن.( النهاية)

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