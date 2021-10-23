اميركا تتهم ايران بهجوم قرب حدود الاردن

المستقلة /- اتهم نائب رئيس لجنة الاستخبارات الأمريكية في “الكونغرس” الأمريكي ، ايران بالمسؤولية المباشرة عن الهجوم الذي استهدف الأربعاء قاعدة “التنف”، ضمن مثلث الحدود العراقية الأردنية السورية.

والتنف هي قاعدة عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده اميركا لمحاربة داعش ، وتقع على بعد 24 كم من الغرب من معبر التنف ( الوليد ) عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، في محافظة حمص، وفيها قوات غربية وقوات من المعارضة السورية.

وقال السيناتور الجمهوري “ماركو روبيو”، أن ذلك الهجوم يحمل دلائل كثيرة على اليد الإيرانية المباشرة، وفق ما نشر موقع “العربية نت”.

وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية “بيل أوربان”، أكد وقوع هجوم بطائرات مسيرة على القاعدة الأمريكية في شرق سوريا، دون وقوع قتلى أو إصابات.

وتوعد “أوربان” بالرد على الهجوم في الوقت والمكان المناسبين، مضيفًا أن ذلك من باب الرد الطبيعي على الهجوم.