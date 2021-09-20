اميركا اكثر الدول تضررا بكورونا

المستقلة /- أعلن موقع جامعة جونز هوبكنز الإلكتروني، ان الولايات المتحدة الاميركية هي أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا حتى الآن.

ووفقا لبيانات الموقع الصادرة اخيرا عن المراتب العشرة للدول من حيث الوفيات والاصابات بفيروس كورونا، فقد تصدرت اميركا دول العالم بعدد الوفيات حيث بلغ الاجمالي حتى الآن 673464 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات 42 مليونا و48 ألف حالة.

وجاءت بالمرتبة الثانية البرازيل وبلغ عدد الوفيات فيها حوالي 600 الف وفاة والإصابات 21 مليون اصابة، ثم الهند بحوالي 500 الف وفاة وما يقارب 33 مليون اصابة، والمكسيك في المرتبة الرابعة بعدد وفيات وصل الى 270 الفا وعدد الاصابات حوالي 4 ملايين.

وجاءت بالمرتبة الخامسة البيرو، ثم روسيا واندونيسيا وبعدها بريطانيا وايطاليا، فيما احتلت كولومبيا المرتبة العاشرة من حيث الوفيات والاصابات بالفيروس في العالم.

واشارت هوبكنز الى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 228 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.6 مليون وفاة.