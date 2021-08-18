املا بتحقيق الانجازات.. البعثة البارالمبياد العراقية تغادر الى طوكيو 2020

المستقلة/- عمار طاهر موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية – هشام السلمان موفد اللجنة البارالمبية/..

تغادر صباح غد الخميس بعثة اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية للمشاركة في بارالمبياد طوكيو 2020 التي تضيفها اليابان للمدة من 24 اب ولغاية 5 أيلول المقبل بمشاركة تتضمن التنافس في خمس ألعاب وهي القوس والسهم وألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة وتنس الطاولة.

وتتوجه البعثة العراقية الى إسطنبول في طريقها الى العاصمة اليابانية طوكيو في رحلة تمتد 11 ساعة متواصلة من مطار اتاتورك الى مطار هانيدا الدولي حيث سيكون في استقبال البعثة في طوكيو رئيس البعثة عبيد الغزي الذي غادر برفقة المترجم قبل 4 أيام لاستكمال إجراءات الضيافة في القرية البارالمبية.

إجراءات قبل السفر

وخضعت البعثة العراقية قبيل السفر الى إجراءات الفحص المختبري لأخذ المسحات والتأكد من عدم اصابة أحد أفرادها بفايروس كوفيد 19 كما اجتمع رئيس اللجنة البارالمبية الدكتور عقيل حميد والامين العام للجنة الدكتورة كوثر حسين وقدموا موجزا عن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المضيفة للوقاية من الوباء العالمي وضرورة التقيد بالتعليمات وعدم الاختلاط واتخاذ اقصى تدابير الوقاية خشية الإصابة بالمرض وحرمان العراق من اوسمة متوقعة استنادا إلى تاريخ الإنجاز البارالمبي.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية ان البعثة العراقية استعدت للحدث العالمي عبر أربع معسكرات تدريبية داخلية وخارجية كان آخرها في تركيا وقد امتدا خلال المدة من 20 تموز ولغاية 8 آب الحالي حيث أمنت جميع الاحتياجات المطلوبة وذللت العقبات التي من شأنها أن تؤثر على استعدادات الرياضيين

وأضاف حميد ان هذه الاستعدادات جاءت رغم الميزانية المحدودة للجنة البارالمبية الا ان وزارة الشباب والوزير عدنان درجال لم يقصرا في توفير كل ما من شأنه دعم الرياضيين لتحقيق النتائج المرجوة من المشاركة فقد كانت متابعة الوزير وحثه المستمر أكبر الأثر في نفوس الرياضيين بالاستعداد للدورة

وتابع ان اللجنة البارالمبية وفرت تجهيزات رياضية ورسمية لأفراد البعثة من أفضل المناشئ العالمية من أجل الظهور بشكل يشرف اسم البلد ولاسيما اننا نتوقع ان نحصد الاوسمة كما في المشاركات السابقة العديد من الاوسمة الملونة.

البعثة العراقية

وتتألف البعثة الباراولمبية في طوكيو 2020 من 38 شخصاً بينهم 19 رياضيا، 5 لاعبات و 14 لاعبا، حيث يضم الوفد الإداري والفني من الدكتور عقيل حميد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية، والدكتورة كوثر حسين الأمين العام للجنة، وعبيد الغزي رئيس البعثة، وجبار طارش إداري اتحاد رفع الأثقال، ومهدي باقر رئيس اتحاد ألعاب القوى، والحكم الدولي بالمبارزة سعد محمد، ومترجم البعثة سعد قاسم، ومدربي اتحاد رفع الاثقال الدكتور ثامر غانم ونجاح جوير، ورحيم فالح مدرب منتخب المبارزة، وجواد أبو الشون مدرب القوس والسهم، ووسام غالي ومازن حسين مدربا ألعاب القوى، وجمال جلال مدرب تنس الطاولة.

اما الوفد الرياضي فيتكون من، الرباعة هدى مهدي، وزمن حسين لاعبة القوس والسهم، والعداءة فاطمة فاضل، ونجلة عماد لاعبة تنس الطاولة وحنان ماجد ، وكوفان حسن وجراح نصار وولدان نزار وأحمد نعاس وحسين فاضل وعلي مبارك في ألعاب القوى، وعمار هادي وزين العابدين غيلان وحيدر ناصر في المبارزة، وفارس سعدون ورسول كاظم وعلي موحان وعباس محمد نيسان في رفع الأثقال، وسليمان فياض لاعب القوس والسهم، فضلا عن الوفد الإعلامي المؤلف من ، هشام السلمان و عمار طاهر وعماد الركابي وأحمد عريبي.

* تاريخ ذهبي

وحصدت اللجنة الباراولمبية خلال الدورات الباراولمبية الست السابقة، 13 ميدالية منوعة، فاز بها 9 رياضيين في ألعاب عدة، بانتظار حصد المزيد من الاوسمة في اليابان وذلك منذ اول مشاركة لها في بارالمبياد برشلونة 1992 وحتى آخر مشاركة في بارالمبياد ريودي جانيرو 2016

وحصل اللاعب احمد عليوي على أول وسام باراولمبي برونزي للعراق في أول مشاركة عراقية في الدورات البارالمبية، في دورة برشلونة عام 1992 بفعالية رمي القرص في فئة (42) بتور بفعالية رمي القرص

وبعد الغاء المشاركة العراقية في بارالمبياد اطلنطا عام 1996 وتعذر حصول العراق على الاوسمة في بارالمبياد سدني 2000 , بينما شهد بارالمبياد اثينا 2004 حصول الرباع فارس سعدون على الوسام الفضي بوزن فوق 100كغم وبعد ثبوت تناول اللاعب الايراني المنشطات منح الوسام الذهبي لفارس سعدون ليكون اول وسام باراولمبي ذهبي للعراق فيما حقق اللاعب ثائر عباس وساما برونزيا بوزن 5, 85

وحقق اللاعب وسام كاظم محسن اول وسام فضي للعراق في بارالمبياد بكين عام 2008 واضاف الرباع ثائر عباس الوسام البرونزي وهو الوسام الخامس للعراق والثاني لثائر عليوي في الدورات البارالمبية

وارتفعت حصيلة اللجنة البارالمبية من الاوسمة في بارالمبياد لندن 2012 عندما تمكن الرباع العراقي فارس سعدون من الحصول على الوسام الفضي برفع الأثقال وأحمد غني نعاس الوسام الفضي برمي الرمح وولدان نزار الوسام البرونزي برمي الرمح ايضا

وفي الدورة البارالمبية التي اقيمت في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية عام 2016 حصل العراق على خمسة اوسمة ملونة حققها جراح نصار وكوفان حسن في العاب القوى بعد حصولهما على وسامين ذهبيين ورسول كاظم في رفع الأثقال وعمار هادي في المبارزة وولدان نزار في العاب القوى

وتضم اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية 14 اتحادا رياضيا هي: اتحاد العاب القوى واتحاد رفع الأثقال واتحاد المبارزة على الكراسي واتحاد كرة الهدف للمكفوفين واتحاد القوس والسهم واتحاد السباحة واتحاد كرة السلة على الكراسي واتحاد كرة الطائرة جلوس واتحاد التنس الارضي واتحاد تنس الطاولة واتحاد الجودو واتحاد العاب الصم واتحاد الرماية للمكفوفين واتحاد البوتشيا