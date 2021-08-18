املا بتحقيق الانجازات.. البعثة البارالمبياد العراقية تغادر الى طوكيو 2020
المستقلة/- عمار طاهر موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية – هشام السلمان موفد اللجنة البارالمبية/..
تغادر صباح غد الخميس بعثة اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية للمشاركة في بارالمبياد طوكيو 2020 التي تضيفها اليابان للمدة من 24 اب ولغاية 5 أيلول المقبل بمشاركة تتضمن التنافس في خمس ألعاب وهي القوس والسهم وألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة وتنس الطاولة.
وتتوجه البعثة العراقية الى إسطنبول في طريقها الى العاصمة اليابانية طوكيو في رحلة تمتد 11 ساعة متواصلة من مطار اتاتورك الى مطار هانيدا الدولي حيث سيكون في استقبال البعثة في طوكيو رئيس البعثة عبيد الغزي الذي غادر برفقة المترجم قبل 4 أيام لاستكمال إجراءات الضيافة في القرية البارالمبية.
إجراءات قبل السفر
وخضعت البعثة العراقية قبيل السفر الى إجراءات الفحص المختبري لأخذ المسحات والتأكد من عدم اصابة أحد أفرادها بفايروس كوفيد 19 كما اجتمع رئيس اللجنة البارالمبية الدكتور عقيل حميد والامين العام للجنة الدكتورة كوثر حسين وقدموا موجزا عن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المضيفة للوقاية من الوباء العالمي وضرورة التقيد بالتعليمات وعدم الاختلاط واتخاذ اقصى تدابير الوقاية خشية الإصابة بالمرض وحرمان العراق من اوسمة متوقعة استنادا إلى تاريخ الإنجاز البارالمبي.
وقال رئيس اللجنة البارالمبية ان البعثة العراقية استعدت للحدث العالمي عبر أربع معسكرات تدريبية داخلية وخارجية كان آخرها في تركيا وقد امتدا خلال المدة من 20 تموز ولغاية 8 آب الحالي حيث أمنت جميع الاحتياجات المطلوبة وذللت العقبات التي من شأنها أن تؤثر على استعدادات الرياضيين
وأضاف حميد ان هذه الاستعدادات جاءت رغم الميزانية المحدودة للجنة البارالمبية الا ان وزارة الشباب والوزير عدنان درجال لم يقصرا في توفير كل ما من شأنه دعم الرياضيين لتحقيق النتائج المرجوة من المشاركة فقد كانت متابعة الوزير وحثه المستمر أكبر الأثر في نفوس الرياضيين بالاستعداد للدورة
وتابع ان اللجنة البارالمبية وفرت تجهيزات رياضية ورسمية لأفراد البعثة من أفضل المناشئ العالمية من أجل الظهور بشكل يشرف اسم البلد ولاسيما اننا نتوقع ان نحصد الاوسمة كما في المشاركات السابقة العديد من الاوسمة الملونة.
البعثة العراقية
وتتألف البعثة الباراولمبية في طوكيو 2020 من 38 شخصاً بينهم 19 رياضيا، 5 لاعبات و 14 لاعبا، حيث يضم الوفد الإداري والفني من الدكتور عقيل حميد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية، والدكتورة كوثر حسين الأمين العام للجنة، وعبيد الغزي رئيس البعثة، وجبار طارش إداري اتحاد رفع الأثقال، ومهدي باقر رئيس اتحاد ألعاب القوى، والحكم الدولي بالمبارزة سعد محمد، ومترجم البعثة سعد قاسم، ومدربي اتحاد رفع الاثقال الدكتور ثامر غانم ونجاح جوير، ورحيم فالح مدرب منتخب المبارزة، وجواد أبو الشون مدرب القوس والسهم، ووسام غالي ومازن حسين مدربا ألعاب القوى، وجمال جلال مدرب تنس الطاولة.
اما الوفد الرياضي فيتكون من، الرباعة هدى مهدي، وزمن حسين لاعبة القوس والسهم، والعداءة فاطمة فاضل، ونجلة عماد لاعبة تنس الطاولة وحنان ماجد ، وكوفان حسن وجراح نصار وولدان نزار وأحمد نعاس وحسين فاضل وعلي مبارك في ألعاب القوى، وعمار هادي وزين العابدين غيلان وحيدر ناصر في المبارزة، وفارس سعدون ورسول كاظم وعلي موحان وعباس محمد نيسان في رفع الأثقال، وسليمان فياض لاعب القوس والسهم، فضلا عن الوفد الإعلامي المؤلف من ، هشام السلمان و عمار طاهر وعماد الركابي وأحمد عريبي.
* تاريخ ذهبي
وحصدت اللجنة الباراولمبية خلال الدورات الباراولمبية الست السابقة، 13 ميدالية منوعة، فاز بها 9 رياضيين في ألعاب عدة، بانتظار حصد المزيد من الاوسمة في اليابان وذلك منذ اول مشاركة لها في بارالمبياد برشلونة 1992 وحتى آخر مشاركة في بارالمبياد ريودي جانيرو 2016
وحصل اللاعب احمد عليوي على أول وسام باراولمبي برونزي للعراق في أول مشاركة عراقية في الدورات البارالمبية، في دورة برشلونة عام 1992 بفعالية رمي القرص في فئة (42) بتور بفعالية رمي القرص
وبعد الغاء المشاركة العراقية في بارالمبياد اطلنطا عام 1996 وتعذر حصول العراق على الاوسمة في بارالمبياد سدني 2000 , بينما شهد بارالمبياد اثينا 2004 حصول الرباع فارس سعدون على الوسام الفضي بوزن فوق 100كغم وبعد ثبوت تناول اللاعب الايراني المنشطات منح الوسام الذهبي لفارس سعدون ليكون اول وسام باراولمبي ذهبي للعراق فيما حقق اللاعب ثائر عباس وساما برونزيا بوزن 5, 85
وحقق اللاعب وسام كاظم محسن اول وسام فضي للعراق في بارالمبياد بكين عام 2008 واضاف الرباع ثائر عباس الوسام البرونزي وهو الوسام الخامس للعراق والثاني لثائر عليوي في الدورات البارالمبية
وارتفعت حصيلة اللجنة البارالمبية من الاوسمة في بارالمبياد لندن 2012 عندما تمكن الرباع العراقي فارس سعدون من الحصول على الوسام الفضي برفع الأثقال وأحمد غني نعاس الوسام الفضي برمي الرمح وولدان نزار الوسام البرونزي برمي الرمح ايضا
وفي الدورة البارالمبية التي اقيمت في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية عام 2016 حصل العراق على خمسة اوسمة ملونة حققها جراح نصار وكوفان حسن في العاب القوى بعد حصولهما على وسامين ذهبيين ورسول كاظم في رفع الأثقال وعمار هادي في المبارزة وولدان نزار في العاب القوى
وتضم اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية 14 اتحادا رياضيا هي: اتحاد العاب القوى واتحاد رفع الأثقال واتحاد المبارزة على الكراسي واتحاد كرة الهدف للمكفوفين واتحاد القوس والسهم واتحاد السباحة واتحاد كرة السلة على الكراسي واتحاد كرة الطائرة جلوس واتحاد التنس الارضي واتحاد تنس الطاولة واتحاد الجودو واتحاد العاب الصم واتحاد الرماية للمكفوفين واتحاد البوتشيا
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