امطار متوقعة في هذه المحافظات الأحد المقبل

امطار متوقعة في هذه المحافظات الأحد المقبل

المستقلة /- تشير توقعات احوال الطقس، اليوم السبت، إلى احتمالية هطول امطار خفيفة اعتبارا من يوم الاحد المقبل، تشمل عدد من المحافظات العراقية، تستمر لغاية يوم الاثنين.

جاء ذلك في تدوينة للمنبئ الجوي، صادق عطية، أوضح فيها بالقول: “منخفض جوي قطع في الطبقات العليا، متمركز على شمال مصر اليوم مصحوب بتيارات غربية شبه مدارية تسبب استجابة رطبة سطحية لمنخفض السودان الحراري، وسيتقدم نحو الشرق خلال الـ 36 ساعة القادمة”.

وأضاف عطية، ان “الاجواء غير مستقرة خلال اليومين المقبلين، غائمة بشكل جزئي في مدن الجنوب والوسط والفرات الاوسط”.

وتوقع المنبئ الجوي، “بهطول امطار خفيفة في مناطق متفرقة وحالة جوية سريعة يوم الاحد 27 كانون الاول، تشمل بادية الجنوب وذي قار ومناطق من مدينة البصرة وميسان (وربما ايضا بعض مناطق واسط والديوانية) تستمر بفترات متقطعة لغاية يوم الاثنين”.

وأشار عطية، إلى ان “درجات الحرارة ترتفع تدريجيا خلال الايام المقبلة”.