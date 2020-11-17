امريكا : سوف نسحب قواتنا من العراق وافغانستان خلال الساعات المقبلة

المستقلة / … اعلن وزير الدفاع الامريكي كريستوفر ميلر ان سحب القوات الاميركية من العراق وافغانستان خلال الساعاتالمقبلة، فيما اشار الى ان خفض القوات من 3200 إلى 2500.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء ،اننا سننفذ اوامر الرئيس ترامب بالانسحاب منالعراق وافغانستان، مبينا انسحب قواتنا من العراق وافغانستان خلال الساعات المقبلة“.

 واضاف انخفض عدد القوات الأميركية في العراق من 3200 إلى 2500″، مشيرا الى انخفض القوات في العراق وافغانستان اعتبارا من 15 كانون الثاني“.

 وتابع انقرار سحب القوات يؤكد على القيادة الشجاعة للرئيس ترامب“.( النهاية)

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