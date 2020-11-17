امريكا : سوف نسحب قواتنا من العراق وافغانستان خلال الساعات المقبلة

المستقلة / … اعلن وزير الدفاع الامريكي كريستوفر ميلر ان سحب القوات الاميركية من العراق وافغانستان خلال الساعاتالمقبلة، فيما اشار الى ان خفض القوات من 3200 إلى 2500.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء ، “اننا سننفذ اوامر الرئيس ترامب بالانسحاب منالعراق وافغانستان“، مبينا ان “سحب قواتنا من العراق وافغانستان خلال الساعات المقبلة“.

واضاف ان “خفض عدد القوات الأميركية في العراق من 3200 إلى 2500″، مشيرا الى ان “خفض القوات في العراق وافغانستان اعتبارا من 15 كانون الثاني“.

وتابع ان “قرار سحب القوات يؤكد على القيادة الشجاعة للرئيس ترامب“.( النهاية)