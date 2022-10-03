امريكا تهنىء بمناسبة العيد الوطني وتؤكد دعمها لعراق مستقر وآمن

المستقلة/- جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، دعمها لعراق “مستقر وآمن”، وذلك بمناسبة اليوم الوطني العراقي.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان مقتضب، تلقت المستقلة نسخه منه ، إنها تتقدم بالتهنئة للشعب العراقي بمناسبة اليوم الوطني العراقي، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب العراقي في دعم عراقٍ مستقر وآمن ومزدهر.

ويصادف اليوم الاثنين 3 تشرين الأول 2022، عيد استقلال جمهورية العراق، وقد أعلنت السلطات عطلة رسمية في عموم البلاد بالمناسبة.