امريكا تعيد تشغيل برنامج اللاجئين العراقيين.. التفاصيل

المستقلة/- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إعادة تشغيل برنامج الوصول المباشر للعراقيين المرتبطين بالولايات المتحدة (برنامج قبول اللاجئين في أميركا)، أو مايعرف بـ”برنامج P-2 العراقي”.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم للوزارة، نيد برايس، إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أن تتاح الفرصة لأولئك الذين ضحوا بسلامتهم من أجل مصالحنا للبحث عن ملجأ في الولايات المتحدة. ويشمل ذلك العراقيين الذين خدموا إلى جانب أفراد القوات الأميركية.

وقال البيان إنه “بعد استعراض مستفيض، استأنفنا معالجة قضايا عدد مختار من القضايا العراقية من نوع P-2 التي كانت قد علقت سابقا أثناء استعراضنا للبرنامج”.

وتابع أنه “بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي، سنواصل مراجعة ومعالجة جميع القضايا العراقية الأخرى القائمة من نوع P-2 التي يمكن أن تمضي قدما وكذلك قبول طلبات جديدة للبرنامج”.

وأضاف قوله: ” حددنا وحللنا القضايا التي أدت إلى تعليقنا للبرنامج في يناير 2021، ونحن ملتزمون بضمان أن يتم النظر في هذا البرنامج الإنساني الهام فقط للعراقيين المخلصين والمؤهلين الذين دعموا الجهود الأميركية في العراق.

ويخضع جميع اللاجئين لأعلى مستوى من الفحص والتدقيق الأمني، بحسب البيان، بما في ذلك إجراء مقابلات مستفيضة وفحص المعلومات البيومترية.

وأضاف البيان أنه “فيما يخص قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، فإن سلامة وأمن الشعب الأميركي هو أعلى معيار لدينا”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

بايدن يعلن تقديم مليار دولار مساعدة لأوكرانيا .. ما الغاية؟

الاخبار

امريكا تعيد تشغيل برنامج اللاجئين العراقيين.. التفاصيل

اخر الاخبار

الكهرباء تعلن عن تأمين رواتب موظفيها بصفة الملاك الدائم والعقود لشهر شباط الماضي

اخر الاخبار

الخشان : إيرادات الدولة تتحول الى المصارف ومن ثم الى جيوب الفاسدين

اخر الاخبار

هيئة النزاهة تضبط تزويراً وتلاعباً في مديريتي التقاعد والبلدية بالمثنى وكربلاء

اخبار العراق

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاربعاء

اخر الاخبار

من هم الشيشان ؟ ولما هذا الرعب لدخلوهم حرب روسيا واكرانيا ؟

اخر الاخبار

من هم الشيشان ؟ ولما هذا الرعب لدخلوهم حرب روسيا واكرانيا ؟

اخر الاخبار

اليوم.. خمس مواجهات ساخنة في الدوري العراقي

اخبار العراق

اندلاع حريق داخل مبنى مكون من 5 طوابق وسط العاصمة بغداد

اخر الاخبار

النفط يتجاوز 110 دولارات بعد العقوبات المفروضة على البنوك الروسية

اخر الاخبار

صادرات النفط العراقية ترتفع بنسبة 3.38٪ في شهر شباط الماضي

اخر الاخبار

مارسيلو: أتمنى الاعتزال فى ريال مدريد

اخر الاخبار

حيلة أوكرانية غريبة لتضليل الجيش الروسي

اخر الاخبار

بالفيديو: آليات وجنود شيشان يدخلون معركة أوكرانيا

اخر الاخبار

ماذا تنوي؟ روسيا تطلب من سكان كييف إخلاء منازلهم

اخر الاخبار

غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة