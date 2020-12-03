امريكا تعرض 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن داعش بالعراق

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المستقلة /… أعلنت قنصلية الولايات المتحدة الامريكية في أربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الخميس تخصيصها مبلغاً يصل الى قرابة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حول نشاط تنظيم داعش في مجال تهريب النفط والقطع الأثرية.

وقالت القنصلية في بيان اليوم، إن المكافأة تصل الى خمسة ملايين دولار مقابل تزويدها بالمعلومات التي تسهم في احباط عمليات تهريب النفط والقطع الأثرية من قبل التنظيم المتشدد.

ودعا البيان الى التعاون في هذا المجال مخصصا الرقم الآتي ١٢٠٢٧٠٢٧٨٤٣+ للتواصل مع القنصلية عن طريق برنامج واتساب وسكنل او التلغرام.(النهاية)

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