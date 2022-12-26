امريكا.. تعرض ثلاث محطات للطاقة للتخريب في ولاية واشنطن

المستقلة /- قالت السلطات الأمريكية إن ثلاث محطات فرعية للطاقة تعرضت للتخريب في مقاطعة بيرس بولاية واشنطن صباح عيد الميلاد، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 14 ألف عميل.

وكان اثنان من أفراد عمليات الاقتحام في محطات تاكوما للمرافق العامة الفرعية، والثالث في محطة بوجيه ساوند إنيرجي، وفقا لمكتب العمدة في مقاطعة بيرس، والتي تضم تاكوما.

وبحسب مكتب الشريف لا يوجد أي مشتبه بهم رهن الاعتقال.

وقال مكتب العمدة في بيان “من غير المعروف ما إذا كانت هناك أي دوافع أو ما إذا كان هذا هجوما منسقا على أنظمة الكهرباء”.

وأفادت شركة “تاكوما” للمرافق العامة بأن حوالي 2000 من عملائها ما زالوا بدون كهرباء وتعمل أطقم العمل على إصلاح ما تم تخريبه.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي نشرة الشهر الماضي تحذر من أن البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة يمكن أن تكون من بين أهداف هجمات محتملة من قبل “مرتكبي الجرائم المنفردين والمجموعات الصغيرة التي تحركها بعض المعتقدات الأيديولوجية أو المظالم الشخصية”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إطلاق النار على محطتين فرعيتين كهربائيتين في ولاية كارولينا الشمالية، مما تسبب في فقدان عشرات الآلاف من العملاء للكهرباء ودفع المسؤولين المحليين إلى إعلان حالة الطوارئ.

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