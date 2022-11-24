امريكا تضع العراق و6 دول عربية التي لا ينصح بزيارتها في عام 2022

المستقلة /- صنف نظام استشارات السفر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، العراق وست دول عربية، من بين أسوأ 21 دولة في العالم “لا ينصح” بزيارتها خلال العام الحالي 2022، عازية سبب هذه المخاوف إلى “الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية”.

وحسب تقرير لموقع World Population الأمريكي، تابعته المستقلة، فإن أسوأ البلدان في العالم التي تزورها جاءت حسب نظام استشارات السفر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والتي تصنف ضمن الصنف الرابع والذي يتمثل بعبارة ( لا تسافر).

وجاءت أسوأ 21 دولة في العالم تزورها خلال العام الحالي 2022 من ضمنها العراق وستة دول عربية أخرى، وشملت تلك الدول:

(افغانستان وبيلاروسيا وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وهايتي وايران والعراق وليبيا ومالي والمكسيك وميانمار وكوريا الشمالية وفلسطين وروسيا والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واوكرانيا وفنزويلا واليمن).

وذكرت أن المخاوف التي أشارت للعراق بأنه من بين أسوأ 21 دولة في العالم تزورها خلال العام الحالي 2022، جاءت نتيجة الهجمات الإرهابية تشكل تهديدًا مستمرًا في العراق، حيث يمكن للمظاهرات والاحتجاجات السلمية أن تتحول إلى أعمال عنف دون سابق إنذار، وأن بعض المواطنين الأمريكيين معرضون أيضًا لخطر العنف أو الاختطاف.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

كأس العالم 2022.. كريستيانو رونالدو يقود البرتغال فى مواجهة نارية أمام غانا

اخر الاخبار

اليوم.. خمس مباريات في انطلاق الجولة السادسة من الدوري العراقي

اخر الاخبار

طلب نيابي لفتح تحقيق عاجل مع وزير النفط السابق احسان عبد الجبار

الاخبار

خلال اليوم وحده .. الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

اخر الاخبار

إيرادات تطبيق زووم بأقل مستوياتها على الإطلاق

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

امريكا تضع العراق و6 دول عربية التي لا ينصح بزيارتها في عام 2022

اخر الاخبار

طلب نيابي لفتح تحقيق عاجل مع وزير النفط السابق احسان عبد الجبار

الاخبار

خلال اليوم وحده .. الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

اخر الاخبار

إيرادات تطبيق زووم بأقل مستوياتها على الإطلاق

اخر الاخبار

تقارير بريطانية … ديفيد بيكام “منفتح على محادثات” حول بيع مانشستر يونايتد

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات

اخر الاخبار

دراسة حديثة : متوسط العمر المتوقع يتمدد إلى 90 عامًا

اخر الاخبار

النجم كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لمشجعيه

اخبار قطر

مونديال قطر..إسبانيا تسحق كوستاريكا بسباعية نظيفة

اخبار العراق

القبض على شخص اقدم على تعنيف والدته المسنة

اخبار العراق

شركة CRBC الصينية تنفذ مشاريع إستراتيجية في كربلاء

اخبار العراق

60 بالمائة من المتقدمين لشغل وظائف في كربلاء قدموا وثائق غير صحيحة

اخبار العراق

اختتام بطولة خماسي كرة القدم للبنات في كربلاء

اخر الاخبار

استثمار الشباب

اخبار العراق

49  نائباً يتقدمون بطلب تشريع قانون حق الوصول الى المعلومة