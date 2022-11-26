امريكا تحظر معدات اتصالات من شركتي هواوي وزد تي آي الصينيتين

امريكا تحظر معدات اتصالات من شركتي هواوي وزد تي آي الصينيتين

المستقلة/- حظرت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، الجمعة، الموافقة على معدات اتصالات جديدة من شركتي هواوي تكنولوجيز وزد تي آي الصينيتين، لأنها تشكل “خطرا غير مقبول” على الأمن القومي الأمريكي.

وقالت لجنة الاتصالات إنها أقرت قواعد نهائية تحظر بيع أو استيراد المعدات التي يُعتقد أنها تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وذلك في أحدث حملة على شركات صناعة معدات الاتصالات الصينية.

ورفضت هواوي التعليق، ولم ترد شركة زد تي آي على الفور على طلب للتعليق.

وتم اقتراح هذه الفكرة لأول مرة في منتصف عام 2021.